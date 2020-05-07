В Ростовской области один из самых низких в ЮФО показателей смертности COVID-19

Posted 7 мая 2020, 15:15
Published 7 мая 2020, 15:15
Modified 1 октября, 14:21
Updated 1 октября, 14:21
По последним данным, показатель смертности от коронавируса в регионе составил 0,79%. Это число показывает соотношение умерших пациентов к общему числу выявленных случаев заболевания.
Среди регионов ЮФО ниже результат оказался только в Крыму - 0,63%. Самый высокий показатель летальности инфекции демонстрирует Республика Адыгея, где умерли 3,4% от всех заразившихся. На втором месте Севастополь с показателем 1,82%. Закрывает тройку Волгоградская область где смертность составляет 1,69%.
Напомним, что коронавирус в Ростовской области унес жизни 12 пациентов. А всего, по данным на 7 мая в регионе насчитывается 1514 человек, инфицированных коронавирусом, за сутки было выявлено 80 новых пациентов. В тяжелом состоянии находятся 15 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, выздоровели после коронавируса 195 человек.
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