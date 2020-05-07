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В Ростовской области работодатели стали просить справки на отсутствие COVID-19

7 мая 2020, 14:04
Фото: Медиахолдинг1Mi
Платные тесты на коронавирус приходится сдавать жителям Ростовской области, которые собираются на работу вахтовым методом, пояснила министр здравоохранения Татьяна Быковская.

По ее словам, при устройстве на работу в другом регионе работодатель может запросить документ на отсутствие коронавируса у кандидата. Она отметила, что ажиотажного спроса на платные тесты на COVID-19 в Ростовской области нет, а за все время лаборатория выполнила всего 400 таких анализов.

Напомним, что в конце апреля платные тесты на коронавирус начала делать одна из частных лабораторий в Ростове-на-Дону. При этом стоимость такого теста составляет 1,6 тысячи рублей, еще 690 рублей придется ростовчанам заплатить за забор биоматериала.

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На 7 мая насчитывается 1514 человек, инфицированных коронавирусом, за сутки было выявлено 80 новых пациентов. При этом среди новых заболевших 35% приходится на людей от 18 до 45 лет. В тяжелом состоянии находятся 15 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, болезнь унесла жизни 12 человек, выздоровели после коронавируса 195 человек.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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