В Ростовской области работодатели стали просить справки на отсутствие COVID-19

По ее словам, при устройстве на работу в другом регионе работодатель может запросить документ на отсутствие коронавируса у кандидата. Она отметила, что ажиотажного спроса на платные тесты на COVID-19 в Ростовской области нет, а за все время лаборатория выполнила всего 400 таких анализов.
Напомним, что в конце апреля платные тесты на коронавирус начала делать одна из частных лабораторий в Ростове-на-Дону. При этом стоимость такого теста составляет 1,6 тысячи рублей, еще 690 рублей придется ростовчанам заплатить за забор биоматериала.
На 7 мая насчитывается 1514 человек, инфицированных коронавирусом, за сутки было выявлено 80 новых пациентов. При этом среди новых заболевших 35% приходится на людей от 18 до 45 лет. В тяжелом состоянии находятся 15 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, болезнь унесла жизни 12 человек, выздоровели после коронавируса 195 человек.