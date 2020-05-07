В Ростовской области работодатели стали просить справки на отсутствие COVID-19

По ее словам, при устройстве на работу в другом регионе работодатель может запросить документ на отсутствие коронавируса у кандидата. Она отметила, что ажиотажного спроса на платные тесты на COVID-19 в Ростовской области нет, а за все время лаборатория выполнила всего 400 таких анализов.