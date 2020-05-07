Врачи в Ростовской области получат первые выплаты по коронавирусу в мае

По словам Быковской, средства на федеральные и региональные выплаты медикам распределены между муниципалитетами региона. Медицинские работники области вправе рассчитывать на получение трех выплат, из федерального бюджета и регионального. Первую доплату, которая была определена федеральными властями, получат более 3 тысяч медработников в регионе. Ее размер составляет от 5,6 до 28,2 тысячи рублей. Эти деньги медики получат в мае с заработной платой.