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Врачи в Ростовской области получат первые выплаты по коронавирусу в мае

7 мая 2020, 18:26
Фото: donland.ru
Первые выплаты за работу с пациентами с коронавирусом медицинские работники в Ростовской области получат уже в мае вместе с зарплатой, сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

По словам Быковской, средства на федеральные и региональные выплаты медикам распределены между муниципалитетами региона. Медицинские работники области вправе рассчитывать на получение трех выплат, из федерального бюджета и регионального. Первую доплату, которая была определена федеральными властями, получат более 3 тысяч медработников в регионе. Ее размер составляет от 5,6 до 28,2 тысячи рублей. Эти деньги медики получат в мае с заработной платой.

Президентскую доплату в размере 80 тысяч рублей для врачей, 50 тысяч для среднего медперсонала и 25 - для младшего медперсонала получат 1087 человек. Также врачам скорой помощи заплатят по 50 тысяч рублей, а медперсоналу - 25 тысяч рублей. Из бюджета страны на эти цели выделено 183,7 миллиона рублей.

Кроме того, по решению губернатора Ростовской области на региональные выплаты для первичного звена будет направлено еще 132 млн рублей. По 10 тысяч рублей дополнительно заплатят врачам и по 5 тысяч рублей среднему медперсоналу.

Напомним, что семьям медиков, умерших от коронавируса, выплатят по 2,7 миллиона рублей.

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