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Автобусный маршрут изменили в Ростове из-за ремонта моста

8 мая 2020, 10:16
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону из-за ремонта моста на улице Зоологической внесли изменения в автобусный маршрут, сообщили в городской администрации.

Речь идет о маршруте № 6а, изменения начали действовать с пятницы. Это связано с работами по ремонту моста через реку Темерник по улице Зоологической.

Фото: rostov-gorod.ru

«Теперь автобусы ездят по улице Зоологическая, Змиевскому проезду, улице Доватора и дальше по маршруту. При проведении ремонтных работ отменили левый поворот с Тамбовской на Зоологическую, что и стало причиной изменения схемы движения», — уточнили в мэрии.

Ранее появилась информация, что строительство нового путепровода взамен старого в Кагальницком районе Ростовской области планируется завершить в 2020 году.

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