Автобусный маршрут изменили в Ростове из-за ремонта моста

«Теперь автобусы ездят по улице Зоологическая, Змиевскому проезду, улице Доватора и дальше по маршруту. При проведении ремонтных работ отменили левый поворот с Тамбовской на Зоологическую, что и стало причиной изменения схемы движения», — уточнили в мэрии.