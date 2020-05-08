Автобусный маршрут изменили в Ростове из-за ремонта моста

Речь идет о маршруте № 6а, изменения начали действовать с пятницы. Это связано с работами по ремонту моста через реку Темерник по улице Зоологической.
«Теперь автобусы ездят по улице Зоологическая, Змиевскому проезду, улице Доватора и дальше по маршруту. При проведении ремонтных работ отменили левый поворот с Тамбовской на Зоологическую, что и стало причиной изменения схемы движения», — уточнили в мэрии.
Ранее появилась информация, что строительство нового путепровода взамен старого в Кагальницком районе Ростовской области планируется завершить в 2020 году.