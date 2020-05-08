Донские компании не могут заставить сотрудников провериться на коронавирус

Многих жителей региона волновал вопрос о том, какими правами обладает работодатель в ситуации с коронавирусом. Им четко дали понять, что компании не могут заставлять персонал проходить тестирования.
«Ответ однозначный — этого делать нельзя. Исключения составляют только некоторые категории граждан», — сказано в сообщении.
Отмечается, что анализы берут у людей, которые вернулись из других государств и имеют признаки ОРВИ. Также это касается тех, кто контактировал с зараженными или более пневмонией.