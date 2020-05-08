rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Донские компании не могут заставить сотрудников провериться на коронавирус

8 мая 2020, 06:54
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области работодатель не имеет право заставлять сотрудников проходить тестирование на коронавирус, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Многих жителей региона волновал вопрос о том, какими правами обладает работодатель в ситуации с коронавирусом. Им четко дали понять, что компании не могут заставлять персонал проходить тестирования.

«Ответ однозначный — этого делать нельзя. Исключения составляют только некоторые категории граждан», — сказано в сообщении.

Отмечается, что анализы берут у людей, которые вернулись из других государств и имеют признаки ОРВИ. Также это касается тех, кто контактировал с зараженными или более пневмонией.

Ранее были названы условия для снятия ограничений в Ростовской области.

Материалы по теме
Врачи в Ростовской области получат первые выплаты по коронавирусу в маеГречка за 149 рублей: как супермаркеты Ростова взвинчивают цены во время коронавирусаМошенники активизировались в Ростовской области из-за коронавируса
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00