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Двух ростовчан осудили за обман дольщиков на 85 млн руб

8 мая 2020, 16:42
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону вынесли приговор в отношении двух человек, которые обманули дольщиков на десятки миллионов рублей, сообщили в региональной прокуратуре.

Приговор огласили Ирине Кадушкиной и Араму Блурцяну, которые должны были построить пять многоквартирных домов. Они заключили договоры долевого строительства жилья с 57 гражданами.

«Дома в итоге построены не были, а фигуранты похитили 85 миллионов рублей. По данному факту возбудили уголовное дело», — сказано в сообщении.

Ворошиловский районный суд приговорил Кадушкину к 4 годам заключения, Блурцяна — к 5 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут колониях общего режима.

Отмечается, что суд удовлетворил гражданские иски потерпевших.

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