Двух ростовчан осудили за обман дольщиков на 85 млн руб

Приговор огласили Ирине Кадушкиной и Араму Блурцяну, которые должны были построить пять многоквартирных домов. Они заключили договоры долевого строительства жилья с 57 гражданами.
«Дома в итоге построены не были, а фигуранты похитили 85 миллионов рублей. По данному факту возбудили уголовное дело», — сказано в сообщении.
Ворошиловский районный суд приговорил Кадушкину к 4 годам заключения, Блурцяна — к 5 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут колониях общего режима.
Отмечается, что суд удовлетворил гражданские иски потерпевших.