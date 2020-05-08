Гречка за 149 рублей: как супермаркеты Ростова взвинчивают цены во время коронавируса

По статистике средних цен, в регионе с начала года заметно выросли цены на гречку, сахар и лук. В феврале, как сообщается в отчете Департамента потребительского рынка региона, килограмм гречки на рынках в Ростовской области среднем стоил 58 рублей, а в апреле уже - 66 рублей. На шесть рублей выросла цена с начала года на сахар в Ростовской области. Если в феврале килограмм сахара стоил 33 рубля, то в апреле - 39 рублей. В апреле лук стал также дороже на шесть рублей, чем в феврале, цена выросла с 24 до 30 рублей. Также в регионе выросли незначительно цены на морковь (4 рубля) и на яблоки (3 рубля).