Гречка за 149 рублей: как супермаркеты Ростова взвинчивают цены во время коронавируса

Стоимость товаров может меняться каждый день, а жалобы на беспредел с ценниками ФАС рассматривает в течение месяца. Где продается самая дорогая гречка и лук в нашем регионе и куда надо жаловаться, чтобы ваш запрос точно рассмотрели, в материале RostovGazeta.
Лук - 76, гречка - 149 рублей
Житель села Новобатайск Анатолий Коваленко в супермаркете «Фасоль» в конце апреля обнаружил лук по цене 76 рублей за килограмм.
«Как только я сказал, что обращусь в Антимонопольную службу, сразу цену снизили с 76 до 45 рублей на лук. На морковь цена «упала» с 38 до 29 рублей. Цена на молодую капусту не изменилась - 35 рублей, и прошлогодняя - 23 рубля», - рассказывает Анатолий Коваленко.
Через некоторое время этот же лук стоил в «Фасоли» уже 57 рублей.
«Я считаю, слишком завышена цена, как на Крайнем Севере. Оптовая закупочная стоимость лука составляет от 19 до 23 рублей за кг. Получается, что накручивают примерно 150%», - говорит Анатолий Коваленко.
«В других сетевых магазинах цены тоже завышены, сотрудники каждый день меняют ценники. Неделю назад, например, куриные бедрышки были по 139 за кг, сегодня по 167. Я ненароком стал свидетелем того, что заглянул в мусорный контейнер и увидел целый мешок полиэтиленовых этикеток - ценников. Цены растут не ежедневно, а ежечасно. Бардак полный. Зачастую ценник еще старый, а цена на кассе уже не совпадает. Я несколько раз ссорился с администрацией из-за этого. Говорят, что не успели ценники поменять. При этом товаром торговали четыре дня по новой цене, а на витрине старый ценник. Обман на лицо», - жалуется Коваленко.
В Ростове одна и та же гречка в мягкой упаковке (800 гр. производитель ООО «Ресурс», «Увелка») в «Пятерочке» (ул. Волкова, 9Б) стоит 88 рублей, а в «Магните» (ул. Капустина, 10) - 149 рублей. Хотя в других «Магнитах» эту гречку можно найти за 139 рублей.
Кассир «Магнита» на разброс цен в сети отметил, что в каждом магазине «свои поставщики, оптовые цены могут быть разные,- и сам производитель мог завысить цены».
Сотрудник горячей линии «Магнита» записал обращение журналиста RostovGazeta и пообещал прислать СМС по «ценообразованию на этот товар» в конкретном магазине.
«От многих факторов может отличаться цена в каждом магазине: от сроков поставок, от количества товара в самом магазине…», - сказал сотрудник горячей линии «Магнита».
Стабильная ситуация
Лимоны в Ростовской области стоят от 280 до 400 рублей, как в сетевых магазинах, так и в небольших «овощно-фруктовых палаточках» на улице.
В «Магните» килограмм лимона стоит 379 рублей, в «Пятерочке» - 339 рублей, в «Окей» - 284 рубля. Дороже всего лимоны стоят у уличных торговцев - 400 рублей за кг.
Чеснок также оказался среди товаров, пользующихся высоким спросом в период коронавируса, отсюда и завышенная стоимость продукта. «Молодой чеснок» в «Магните» можно приобрести за 346 рублей, в «Пятерочке» - 299 рублей, в «Окее» - 199 рублей.
Сильно отличаются цены на фрукты в регионе. К примеру, апельсины в «Окее» стоят 134 рубля, а в «Магните» - 89 рублей.
Как пояснили в пресс-службе Департамента потребительского рынка Ростовской области, анализ ситуации с ценами на отдельные виды социально значимых товаров первой необходимости в предприятиях торговли и на розничных рынках области проводится ежедневно.
«Анализ проводится на основании данных: Ростовстата, торговых сетей, администраций муниципальных образований Ростовской области. Мониторинг проводится ежедневно, еженедельно его данные заслушиваются на заседании штаба. Исходя из сведений органов местного самоуправления Ростовской области и крупноформатных торговых сетей области, установлено, что сохраняется стабильная ситуация с ценами на отдельные виды социально значимых товаров первой необходимости», - прокомментировали в пресс-службе Департамента.
В регионе жители чаще всего жалуются на увеличение цен на имбирь и лимоны, но они не входят в Перечень социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2010 № 530 «Об утверждении Правил установления предельно допустимых розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости», если в течение 30 календарных дней подряд рост розничных цен на продовольственные товары составит 30 и более процентов Правительством Российской Федерации на срок не более 90 календарных дней устанавливаются предельные розничные цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.
«Вся информация об увеличении цен на продовольственные товары направляется в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области и Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области для принятия мер», - рассказал представитель Департамента.
ФАС, в соответствии с имеющимися полномочиями, может вмешиваться в вопросы ценообразования на те или иные товары/продукты при условии: если речь идет о ценах на продукцию, производимую и/или реализуемую субъектами, занимающими доминирующее положение на рынке (доля рынка более 35 %); либо при ценообразовании в результате соглашений и согласованных действий нескольких хозяйствующих субъектов.
«Изменения цен на имбирь и лимон вызваны необоснованным спросом, и при этом снижением предложений поставщиков в связи с сокращением поставок из-за границы. Стоит отметить, что на российский рынок имбирь и лимон в значительной степени импортируется из Китайской народной республики и ряда других азиатских стран», - пояснил сотрудник пресс-службы Департамента потребительского рынка Ростовской области.
Стоит отметить, что гречка входит в список социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.
По статистике средних цен, в регионе с начала года заметно выросли цены на гречку, сахар и лук. В феврале, как сообщается в отчете Департамента потребительского рынка региона, килограмм гречки на рынках в Ростовской области среднем стоил 58 рублей, а в апреле уже - 66 рублей. На шесть рублей выросла цена с начала года на сахар в Ростовской области. Если в феврале килограмм сахара стоил 33 рубля, то в апреле - 39 рублей. В апреле лук стал также дороже на шесть рублей, чем в феврале, цена выросла с 24 до 30 рублей. Также в регионе выросли незначительно цены на морковь (4 рубля) и на яблоки (3 рубля).
При этом в регионе подешевели на два рубля замороженная рыба и черный чай. Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки не изменились и составили в среднем 39 рублей.
Всего 50 заявлений
Оставить свои возмущения насчет цен в магазинах можно по телефону: +7 863 240 26 44. Это «Горячая линия» по вопросам ценообразования на социально значимые продукты питания Департамента потребительского рынка Ростовской области. Только по телефонному разговору проверка сразу же не начнется. Чтобы Вас действительно услышали и началась работа - необходимо оставить обращение на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
«Гречка, наверно, «VIP-овская или производитель какой-то другой. Пакетированная какая-то, да? В каком именно «Магните» и где это? Я позвоню, будут проверять. В течение месяца рассматриваются обращения. Действия последуют по быстрому, какие - я не могу сказать. Я вам могу сказать, кроме того, мы не наделены полномочиями в части контроля. Антимонопольное управление проверит ценообразование. Напишите обращение письменно, тогда вам письменно ответят», - ответила на вопрос о гречке за 149 рублей в «Магните» сотрудница «горячей линии».
Всего, оказывается, с начала «коронавирусной истории» в Ростовской области в ФАС было подано письменно около 50 заявлений, касающихся неоправданно завышенных цен на продукты. По звонкам на «горячую линию», конечно же, антимонопольщики могут провести проверки по своей инициативе, но ответа на такие «жалобы» гражданин не услышит.
«У нас в телефонном режиме жалобы не принимаются в принципе. Чтобы мы приняли жалобу и дали аргументированный ответ, к нам она она должна прийти в письменном виде. Многие люди звонят и пытаются рассказать все по телефону, затем следует негативная реакция: «понятно, ничего делать не хотите». «Горячая линия» нужна, чтобы проконсультировать людей насчет причин повышения цен, успокоить. Если человек настойчиво хочет разобраться, ему должны разъяснить процедуру обращения», - комментирует сотрудник пресс-службы регионального ФАСа.
В регионе, как поясняют в ведомстве, был «бум» на цены на имбирь и лимоны из-за того, что продукты «привозные». В целом, как уверили в ФАС, «громких» историй, связанных с завышением цен на продукты в сетевых магазинах Ростовской области, нет.
«У нас 90% имбиря поставляется из-за рубежа. Когда импортные цены стабилизировались, розничные - за ними. По результатам проверки выявляем необоснованное повышение цен сетями. Приходим и говорим: «да у вас гречка по 140 рублей». А нам говорят: «я купил по 130». И мы ничего не сделаем с сетями. Мы идем к тем, у кого он закупил по 130, так доходим до производителя и устанавливаем, на каком месте и какой причине цены повысились», - рассказал представитель ФАС.
Кстати, выяснить, какова оптовая цена гречки, которая в «Магните» в Северном микрорайоне стоит 149 рублей, не удалось. Представитель компании - производителя «Увелка», что находится в Челябинской области, отказалась предоставлять СМИ такую информацию. Цены разглашаются только оптовым покупателям.
«Производство данного продукта (гречка в мягкой упаковке) не прекращалась. У нас цены оптовые, от 18 тонн - одна фура. Цены мы не озвучиваем, их знают только оптовые покупатели, которые с нами работают. Цены, которые вы видите в магазинах - устанавливает сама сеть, либо сам магазин. Руководство никаких комментариев по этому поводу не дает», - сказала сотрудница «Увелка».
Производителям «гречки за 149 рублей» направлен со стороны редакции RostovGazeta официальный запрос.
Игнор ростовских сетей
С конца марта за ценами на продукты, детские товары, лекарственные препараты и медицинские изделия начали следить Минпромторг, Федеральная налоговая служба и Росстат. О тотальном контроле за ценами в регионах заявлял премьер-министр Михаил Мишустин.
«Это касается продуктов питания, детских товаров, лекарственных средств, медицинских изделий и, конечно, средств дезинфекции и индивидуальной защиты», - сказал премьер.
По его словам, в торговых сетях должен быть сформирован достаточный уровень запаса такой продукции. Торговые предприятия получат доступ к льготным кредитам, если это будет необходимо для формирования запасов. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов также заявлял, что власти уже отслеживают динамику цен, чтобы не допустить их спекулятивного повышения.
«Федеральная антимонопольная служба и прокуратура получили прямое указание президента реагировать жестко и сразу на любые попытки наживаться на той ситуации, которая есть. Я думаю, что в нашей стране, может быть, и есть сумасшедшие в бизнесе, но их осталось совсем немного. Поэтому все прекрасно понимают свою ответственность», — пояснил Евтухов.
На заседании коллегии Генпрокуратуры 17 марта президент Владимир Путин указал на необходимость вместе с Федеральной антимонопольной службой продолжить работу «по противодействию правонарушениям в области формирования цен на продукты питания».
«Если ростовские сети игнорируют распоряжение высшего руководства страны, то это повод для обращения в прокуратуру. При этом мы понимаем, что прокуратура сама с проверкой не выйдет, ей и другим проверяющим органам сейчас запрещено устраивать профилактические проверки и «кошмарить» бизнес. Поэтому, чтобы сеть проверили, надо «настучать». Я принципиально против любого вида стукачества, поэтому просто не покупаю товары по явно завышенным ценам. Это может сделать бдительный гражданин, который считает, что цена спекулятивно завышена. При этом надо смотреть, реально ли продавец нарушает. Потому что разброс цен на ту же гречку и в мирной жизни был в разы. Модная «правильная» ЗОЖная гречка и до эпидемии стоила около 200 руб за килограмм», - комментирует глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи.