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Иск на 104 млн рублей передали к авиационному заводу в Таганроге

8 мая 2020, 09:17
Фото: Alexxx Malev/CC BY-SA 2.0 / flickr.com
В Арбитражный суд Ростовской области поступил иск с требованием взыскать более 104 миллионов рублей с Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева, говорится в документах суда.

Заявление в суд передал «Концерн радиостроения «Вега» в четверг. Сумма иска составляет 104,5 миллиона рублей. В данный момент подробности дела не раскрываются. Суд еще не принял иск к производству.

Ранее к авиационному заводу уже подавали многомиллионные иски. Так, компания «Интегрум» из Москвы потребовала взыскать 37,4 миллиона. Поводом для подачи иска послужило неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязанностей.

АНТК имени Бериева является производителем самолета-амфибии Бе-200 ЧС, основным заказчиком которого является Минобороны РФ.

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