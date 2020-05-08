Иск на 104 млн рублей передали к авиационному заводу в Таганроге

Заявление в суд передал «Концерн радиостроения «Вега» в четверг. Сумма иска составляет 104,5 миллиона рублей. В данный момент подробности дела не раскрываются. Суд еще не принял иск к производству.
Ранее к авиационному заводу уже подавали многомиллионные иски. Так, компания «Интегрум» из Москвы потребовала взыскать 37,4 миллиона. Поводом для подачи иска послужило неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязанностей.
АНТК имени Бериева является производителем самолета-амфибии Бе-200 ЧС, основным заказчиком которого является Минобороны РФ.