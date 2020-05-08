МегаФон предложил ростовчанам только нужное для работы из дома

«Новый тариф разработан для тех, кому сейчас необходим мобильный и домашний интернет с хорошей скоростью, и позволяет не платить за дополнительные услуги, если в них нет потребности. При этом сейчас мы даем возможность пользоваться услугами со скидкой 50% от абонентской платы на протяжении шести месяцев», — отмечает Андрей Егоров, ответственный за фиксированные и конвергентные услуги МегаФона для частных клиентов.