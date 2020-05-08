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МегаФон предложил ростовчанам только нужное для работы из дома

8 мая 2020, 10:43
Фото: МегаФон
МегаФон запустил доступный конвергентный тариф, включающий только самые востребованные услуги — мобильный и домашний интернет.

Появление нового тарифа в линейке обусловлено стремительным ростом спроса на услуги передачи данных.

Только в апреле мобильный трафик передачи данных в сети МегаФона увеличился на 10-12%, а домашнего интернета — до 60%. Рост трафика связан с изменениями в привычной жизни абонентов: переходе на удаленную работу, необходимости поддерживать связь с семьей и близкими на расстоянии.

Чтобы ответить на рост потребности в интернет-трафике, МегаФон разработал специальное предложение. Оно позволяет получить самые необходимые услуги — мобильный и домашний интернет — за умеренную плату.

Новый тариф получил название «Объединяй! Два интернета» и включает безлимный домашний и мобильный интернет. При необходимости абонент может арендовать Wi-Fi-роутер, чтобы сразу начать пользоваться услугами.

«Новый тариф разработан для тех, кому сейчас необходим мобильный и домашний интернет с хорошей скоростью, и позволяет не платить за дополнительные услуги, если в них нет потребности. При этом сейчас мы даем возможность пользоваться услугами со скидкой 50% от абонентской платы на протяжении шести месяцев», — отмечает Андрей Егоров, ответственный за фиксированные и конвергентные услуги МегаФона для частных клиентов.

В тариф «Объединяй! Два интернета» также входит пакет голосового трафика и облачное хранилище файлов «МегаДиск» объемом 1 Тб. Подробную информацию можно узнать на сайте https://home.megafon.ru.

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