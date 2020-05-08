Около 1,5 тонны лекарств не пустили из Ростовской области на Украину

Всего в автомобильном пункте пропуска «Новошахтинск» задержали 1,5 тонн лекарств и кормовых добавок для ветеринарного применения. В документах не оказалось штампа «Выпуск разрешен».
«Это нарушение говорит о том, что товар не был представлен грузоотправителем на ветеринарный контроль при погрузке. В результате всю партию вернули обратно», — сказано в сообщении.
Ранее в Ростовской области на границе задержали партию рыбы, которую хотели доставить из Украины с нарушением. Товар через границу хотел доставить гражданин Украины, однако у него отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы.