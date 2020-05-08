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Около 1,5 тонны лекарств не пустили из Ростовской области на Украину

8 мая 2020, 08:26
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области была задержана крупная партия лекарств и кормовых добавок, которые хотели вывезти на Украину, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Всего в автомобильном пункте пропуска «Новошахтинск» задержали 1,5 тонн лекарств и кормовых добавок для ветеринарного применения. В документах не оказалось штампа «Выпуск разрешен».

«Это нарушение говорит о том, что товар не был представлен грузоотправителем на ветеринарный контроль при погрузке. В результате всю партию вернули обратно», — сказано в сообщении.

Ранее в Ростовской области на границе задержали партию рыбы, которую хотели доставить из Украины с нарушением. Товар через границу хотел доставить гражданин Украины, однако у него отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы.

До этого через границу не пустили около 40 тонн комбикорма.

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