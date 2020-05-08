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Решение о выдаче новых пропусков в Ростовской области примут после праздников

8 мая 2020, 06:56
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростовской области после 11 мая будут принимать решение о выдаче новых пропусков в условиях режима самоизоляции, сообщили в правительстве региона.

Речь идет о специальных пропусках, которые дают возможность беспрепятственно перемещаться по улице. После 11 числа будет оценена эпидемиологическая ситуация, после чего примут решение о продлении действия документов.

Пропускной режим в регионе действует с конца апреля из-за ситуации с коронавирусом. С 1 по 11 мая эти документы не действуют.

Ранее были названы условия для снятия ограничений в Ростовской области. За все время в регионе зарегистрировали уже более 1,5 тысячи случаев заболевания.

Также появилась информация, что городская больница № 20 в Ростове получит 51 миллион рублей на дооснащение «ковидного» госпиталя.

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