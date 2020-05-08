Решение о выдаче новых пропусков в Ростовской области примут после праздников

Речь идет о специальных пропусках, которые дают возможность беспрепятственно перемещаться по улице. После 11 числа будет оценена эпидемиологическая ситуация, после чего примут решение о продлении действия документов.
Пропускной режим в регионе действует с конца апреля из-за ситуации с коронавирусом. С 1 по 11 мая эти документы не действуют.
Ранее были названы условия для снятия ограничений в Ростовской области. За все время в регионе зарегистрировали уже более 1,5 тысячи случаев заболевания.
Также появилась информация, что городская больница № 20 в Ростове получит 51 миллион рублей на дооснащение «ковидного» госпиталя.