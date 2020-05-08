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Цены на гречку в супермаркетах Ростова разнятся вдвое

8 мая 2020, 10:23
Фото: Анатолий Коваленко / RostovGazeta
Гречка «Увелка» в двух крупных сетях супермаркетов в Ростове-на-Дону продается от 88 до 149 рублей, сообщает журналист RostovGazeta.

Гречка в мягкой упаковке (800 гр. производитель ООО «Ресурс», «Увелка») в «Магните» на улице Капустина, 10 продается по 149 рублей, в «Пятерочке» на улице Волкова, 9Б — по 88 рублей. Причем, эта же гречка в разных магазинах «Магнита» может стоить и 139 рублей. В самом «Магните» ситуацию с ценами на гречку объяснили «разными поставщиками и повышением оптовых цен». Производитель (ООО «Ресурс») назвать закупочную стоимость своей гречки отказался. Запрос от редакции в компанию был направлен.

В целом в Ростовской области, судя по отчету Департамента потребительского рынка, в марте гречка на рынках стоила в среднем 58 рублей за килограмм, а в апреле — 66 рублей. Добавим, замороженная рыба в регионе стоит почти как 800 граммов гречки «Увелка» в «Магните» на Северном — 180 рублей за килограмм.

Подробнее о том, как «растут» цены в супермаркетах Ростовской области, читайте в нашем материале: Гречка за 149 рублей: как супермаркеты Ростова взвинчивают цены во время коронавируса

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