Цены на гречку в супермаркетах Ростова разнятся вдвое

Гречка в мягкой упаковке (800 гр. производитель ООО «Ресурс», «Увелка») в «Магните» на улице Капустина, 10 продается по 149 рублей, в «Пятерочке» на улице Волкова, 9Б — по 88 рублей. Причем, эта же гречка в разных магазинах «Магнита» может стоить и 139 рублей. В самом «Магните» ситуацию с ценами на гречку объяснили «разными поставщиками и повышением оптовых цен». Производитель (ООО «Ресурс») назвать закупочную стоимость своей гречки отказался. Запрос от редакции в компанию был направлен.