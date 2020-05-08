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Участковый в Миллерово заразился коронавирусом

8 мая 2020, 13:01
Фото: Медиахолдинг1Mi
Участковый в Миллерово заразился коронавирусом, несколько его коллег отправили на карантин, рассказал корреспонденту RostovGazeta источник, знакомый с ситуацией.

«Заболевшему сотруднику 25 лет. До этого он ходил на работу с насморком и температурой. Говорил, что у него не может быть коронавируса: „Откуда?“ Потом выяснилось, что заражен», — отметил источник. Собеседник добавил, что сейчас полицейский находится на лечении.

По его данным, на карантине дома находятся сотрудники, которые контактировали с участковым. Из них два оперуполномоченных 27-29 лет (один из отдела по борьбе с экономическими преступлениями, второй — из уголовного розыска) и 4-5 участковых 27-35 лет. «На замену полицейским никто не пришел, их обязанности свалили на коллег», — рассказал источник.

В пресс-центре по информированию о ситуации с коронавирусом отметили, что за комментарием стоит обращаться в пресс-службу МВД Ростовской области. Корреспондент RostovGazeta отправил официальный запрос в ведомство, но пока не получил ответа.

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