Участковый в Миллерово заразился коронавирусом

«Заболевшему сотруднику 25 лет. До этого он ходил на работу с насморком и температурой. Говорил, что у него не может быть коронавируса: „Откуда?“ Потом выяснилось, что заражен», — отметил источник. Собеседник добавил, что сейчас полицейский находится на лечении.
По его данным, на карантине дома находятся сотрудники, которые контактировали с участковым. Из них два оперуполномоченных 27-29 лет (один из отдела по борьбе с экономическими преступлениями, второй — из уголовного розыска) и 4-5 участковых 27-35 лет. «На замену полицейским никто не пришел, их обязанности свалили на коллег», — рассказал источник.
В пресс-центре по информированию о ситуации с коронавирусом отметили, что за комментарием стоит обращаться в пресс-службу МВД Ростовской области. Корреспондент RostovGazeta отправил официальный запрос в ведомство, но пока не получил ответа.