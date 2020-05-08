Участковый в Миллерово заразился коронавирусом

По его данным, на карантине дома находятся сотрудники, которые контактировали с участковым. Из них два оперуполномоченных 27-29 лет (один из отдела по борьбе с экономическими преступлениями, второй — из уголовного розыска) и 4-5 участковых 27-35 лет. «На замену полицейским никто не пришел, их обязанности свалили на коллег», — рассказал источник.