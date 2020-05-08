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В два раза быстрее будут ходить поезда из Ростова в Краснодар

8 мая 2020, 09:26
Фото: wikimedia.org
В два раза увеличится скорость поездов на сообщении Ростов-на-Дону — Краснодар после проведенной модернизации железнодорожных путей, сообщила пресс-служба СКЖД.

«В Ростовской области завершены работы, направленные на стабилизацию земляного полотна по нечетному пути перегона Васильево-Петровская — Орловка-Кубанская», — сказано в сообщении.

В ходе ремонта на участке заменили грунты насыпи и провели армирование с использованием специальных материалов. В работах задействовали 45 специалистов и 44 единицы тяжелой техники.

Проведенные работы позволят увеличить скорость составов с 60 до 120 километров час, кроме того, обеспечат безопасное эксплуатацию инфраструктуры железной дороги.

Ранее из Ростова на черноморское побережье отменили электропоезда «Ласточка».

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