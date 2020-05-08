В два раза быстрее будут ходить поезда из Ростова в Краснодар

«В Ростовской области завершены работы, направленные на стабилизацию земляного полотна по нечетному пути перегона Васильево-Петровская — Орловка-Кубанская», — сказано в сообщении.
В ходе ремонта на участке заменили грунты насыпи и провели армирование с использованием специальных материалов. В работах задействовали 45 специалистов и 44 единицы тяжелой техники.
Проведенные работы позволят увеличить скорость составов с 60 до 120 километров час, кроме того, обеспечат безопасное эксплуатацию инфраструктуры железной дороги.