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В Ростовской области от коронавируса умирает каждый сотый инфицированный

8 мая 2020, 13:31
Фото: donland.ru
Летальность коронавируса в Ростовской области выросла до 1%, посчитал корреспондент RostovGazeta.

Напомним, что на 8 мая число заболевших коронавирусом в Ростовской области составило 1594 человека. При этом жертвами инфекции в регионе уже стали 16 человек. За сутки стало известно о четырех пациентах, скончавшихся от коронавируса. Ими стали трое жителей Ростова и одна женщина из Азовского района. Возраст умерших составил от 47 до 81 года. У всех заболевших были хронические заболевания. Из-за этого показатель летальности коронавируса в регионе вырос с 0,79% до 1%.

В среднем по России показатель смертности от COVID-19 составляет в настоящее время 0,91%. Всего коронавирусом в стране заразились 187859 человек, и умерли 1723 пациента.

Фото: yandex.ru/covid19

В инфекционных госпиталях Ростовской области находятся еще 15 пациентов в тяжелом состоянии.

При этом, как сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, ковидные госпиталя заполнены в регионе на 10%, при этом реанимационные койки заполнены менее чем на 4%.

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