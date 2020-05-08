В Ростовской области от коронавируса умирает каждый сотый инфицированный

Напомним, что на 8 мая число заболевших коронавирусом в Ростовской области составило 1594 человека. При этом жертвами инфекции в регионе уже стали 16 человек. За сутки стало известно о четырех пациентах, скончавшихся от коронавируса. Ими стали трое жителей Ростова и одна женщина из Азовского района. Возраст умерших составил от 47 до 81 года. У всех заболевших были хронические заболевания. Из-за этого показатель летальности коронавируса в регионе вырос с 0,79% до 1%.