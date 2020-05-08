Власти Ростовской области рассказали, где нельзя ходить без маски

Власти области уточнили, где обязательно носить маску либо респиратор и что понимается под общественными местами. Масочный режим был введен 1 мая по решению губернатора Василия Голубева.
Маску необходимо носить в общественном транспорте, аптеках, магазинах, госучреждениях. Также это касается улиц, рынков, стадионов, парков, детских площадок, пляжей.
«С 9 мая маску обязательно носить на работе. Средствами защиты должен обеспечить работодатель и проинформировать о действующем режиме», — сказано в сообщении.