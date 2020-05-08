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Власти Ростовской области рассказали, где нельзя ходить без маски

8 мая 2020, 16:08
Фото: donland.ru
Жителей Ростовской области обязали носить лицевые маски в общественных местах, сообщили в правительстве региона.

Власти области уточнили, где обязательно носить маску либо респиратор и что понимается под общественными местами. Масочный режим был введен 1 мая по решению губернатора Василия Голубева.

Маску необходимо носить в общественном транспорте, аптеках, магазинах, госучреждениях. Также это касается улиц, рынков, стадионов, парков, детских площадок, пляжей.

«С 9 мая маску обязательно носить на работе. Средствами защиты должен обеспечить работодатель и проинформировать о действующем режиме», — сказано в сообщении.

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