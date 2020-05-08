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Власти Ростовской области рассказали о сложности лечения коронавируса

8 мая 2020, 07:01
Фото: Правительство Ростовской области
Глава Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская заявила, что коронавирус лечить гораздо сложнее пневмонии, прозвучало во время брифинга.

По ее словам, аппараты ИВЛ не всегда могут помочь тяжелобольным. Она сослалась на то, что вирус является новым.

«От Минздрава появилось уже шесть методических рекомендаций по лечению. Пытаются применить различные схемы и препараты. Из-за этого нельзя использовать стандартную схему, которую использовали ранее при лечении пневмонии», — заявила министр.

Она добавила, что длительность лечения зависит от сопутствующих заболеваний.

Ранее стало известно, что в Ростовской области один из самых низких в ЮФО показателей смертности COVID-19.

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