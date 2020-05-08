Власти Ростовской области рассказали о сложности лечения коронавируса

По ее словам, аппараты ИВЛ не всегда могут помочь тяжелобольным. Она сослалась на то, что вирус является новым.
«От Минздрава появилось уже шесть методических рекомендаций по лечению. Пытаются применить различные схемы и препараты. Из-за этого нельзя использовать стандартную схему, которую использовали ранее при лечении пневмонии», — заявила министр.
Она добавила, что длительность лечения зависит от сопутствующих заболеваний.
Ранее стало известно, что в Ростовской области один из самых низких в ЮФО показателей смертности COVID-19.