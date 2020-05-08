Власти Ростовской области рассказали о выплатах работающим с коронавирусом медикам

Предусмотрены три доплаты, две из которых являются федеральными. Первую доплату получат более 3 тысяч медиков, ее размер варьируется от 5,6 тысячи до 28,2 тысячи рублей. На эти цели из федерального бюджета было перечислено 157 миллионов рублей, врачи получат деньги вместе с зарплатой в мае.