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Власти Ростовской области рассказали о выплатах работающим с коронавирусом медикам

8 мая 2020, 05:00
Фото: pixabay.com
В Ростовской области медицинские специалисты, работающие с заболевшими коронавирусом, в мае получат дополнительные выплаты, сообщили в правительстве региона.

Эта информация прозвучала на брифинге от министра здравоохранения региона Татьяны Быковской. По ее словам, деньги на выплаты уже распределили по муниципалитетам.

Предусмотрены три доплаты, две из которых являются федеральными. Первую доплату получат более 3 тысяч медиков, ее размер варьируется от 5,6 тысячи до 28,2 тысячи рублей. На эти цели из федерального бюджета было перечислено 157 миллионов рублей, врачи получат деньги вместе с зарплатой в мае.

Вторая доплата назначена президентом Владимиром Путиным. Врачи стационаров получат по 80 тысяч рублей, средний медперсонал — по 50 тысяч рублей. Федеральный центр перечислил еще 183,7 миллиона, деньги получат 1087 человек.

«Предусмотрены и региональные выплаты, на эти цели направят 132 миллиона рублей. Врачи получат по 10 тысяч рублей, средний медперсонал — по 5 тысяч рублей», — заявила министр.

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