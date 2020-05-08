Вратарь ФК «Спартак-Москва» поучаствовал в патриотической акции в Ростове

Область присоединилась к международной акции, в рамках которой по всей стране высадят 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионов погибших во время Великой Отечественной войны. В городах, селах, станицах донского региона высадили свыше 13 тысяч саженцев.
Кроме того, работы прошли возле стадиона «Ростов-Арена» 4 апреля. Сейчас здесь уже более 600 растений.
«В пятницу к акции присоединился уроженец Ростова-на-Дону Александр Максименко. Он рассказал, что 9 Мая является его одним из любимых праздников», — сказано в сообщении.
Отмечается, что присоединиться к акции может любой желающий.