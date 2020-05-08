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Вратарь ФК «Спартак-Москва» поучаствовал в патриотической акции в Ростове

8 мая 2020, 17:21
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону состоялась акция «Сад памяти», участие в которой принял вратарь ФК «Спартак-Москва» и член молодежной сборной России Александр Максименко, сообщили в правительстве региона.

Область присоединилась к международной акции, в рамках которой по всей стране высадят 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионов погибших во время Великой Отечественной войны. В городах, селах, станицах донского региона высадили свыше 13 тысяч саженцев.

Кроме того, работы прошли возле стадиона «Ростов-Арена» 4 апреля. Сейчас здесь уже более 600 растений.

«В пятницу к акции присоединился уроженец Ростова-на-Дону Александр Максименко. Он рассказал, что 9 Мая является его одним из любимых праздников», — сказано в сообщении.

Отмечается, что присоединиться к акции может любой желающий.

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