Авиационный парад состоялся в небе над Ростовом

В субботу глава области Василий Голубев возложил гирлянду Славы к мемориалу Воинам-освободителям города Ростова-на-Дону. Также он почтил минутой молчания память погибших героев, после чего состоялся авиапарад.
В небе над городом пролетели тяжелый многоцелевой транспортный вертолет Ми-26Т, вертолеты Ми-8АМТШ, всепогодные боевые Ми28-Н «Ночной охотник». Также местные жители могли увидеть звено вертолетов огневой поддержки Ми-35, ударных Ка-52 «Аллигатор».
Над Театральной площадью пролетели самолет Л-410 и транспортный Ан-26, легенда военно-транспортной авиации — Антонов 12. Кроме того, над городом кружились знаменитые «Грачи».
«Всего для парада задействовали 45 единиц техники. Эта цифра символизирует год завершения войны», — прокомментировали в правительстве.
Отмечается, что парад можно было увидеть из окон, также трансляция была запущена в Интернете.