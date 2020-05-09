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Авиационный парад состоялся в небе над Ростовом

9 мая 2020, 10:28
Фото: Правительство РО
Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял участие в мероприятиях, посвященных годовщине со дня победы в Великой Отечественной войне, сообщили в правительстве региона.

В субботу глава области Василий Голубев возложил гирлянду Славы к мемориалу Воинам-освободителям города Ростова-на-Дону. Также он почтил минутой молчания память погибших героев, после чего состоялся авиапарад.

Фото: Правительство РО

В небе над городом пролетели тяжелый многоцелевой транспортный вертолет Ми-26Т, вертолеты Ми-8АМТШ, всепогодные боевые Ми28-Н «Ночной охотник». Также местные жители могли увидеть звено вертолетов огневой поддержки Ми-35, ударных Ка-52 «Аллигатор».

Над Театральной площадью пролетели самолет Л-410 и транспортный Ан-26, легенда военно-транспортной авиации — Антонов 12. Кроме того, над городом кружились знаменитые «Грачи».

«Всего для парада задействовали 45 единиц техники. Эта цифра символизирует год завершения войны», — прокомментировали в правительстве.

Отмечается, что парад можно было увидеть из окон, также трансляция была запущена в Интернете.

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