Еще 76 человек выздоровели от коронавируса в Ростовской области

Кроме того, умерли еще трое мужчин возрастом от 64 до 69 лет, всего в области от коронавирусной инфекции умерли 19 человек.
По состоянию на 9 мая в области зарегистрировали 1674 человека с коронавирусом, за последние сутки выявили 80 новых случаев. Почти половина, 46,2%, новых случаев приходится на молодых людей от 18 до 45 лет, 33,7 % на людей от 46 до 65 лет, 8,8 % на заболевших от 66 до 79 лет и 7,5% и 3.8% на детей и людей старше 80 лет соответственно.
В России за последние сутки выявили 10 817 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, общее число больных в стране 198 676 человек. Умерли от коронавируса 1827 россиян, выздоровели 31 916.