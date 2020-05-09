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Еще 76 человек выздоровели от коронавируса в Ростовской области

9 мая 2020, 08:39
Фото: pixabay.com
За последние сутки в Ростовской области выздоровели от коронавируса 76 заболевших, за весь период вылечили 338 человек, сообщили в региональном правительстве.

Кроме того, умерли еще трое мужчин возрастом от 64 до 69 лет, всего в области от коронавирусной инфекции умерли 19 человек.

По состоянию на 9 мая в области зарегистрировали 1674 человека с коронавирусом, за последние сутки выявили 80 новых случаев. Почти половина, 46,2%, новых случаев приходится на молодых людей от 18 до 45 лет, 33,7 % на людей от 46 до 65 лет, 8,8 % на заболевших от 66 до 79 лет и 7,5% и 3.8% на детей и людей старше 80 лет соответственно.

В России за последние сутки выявили 10 817 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, общее число больных в стране 198 676 человек. Умерли от коронавируса 1827 россиян, выздоровели 31 916.

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