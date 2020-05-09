Еще 76 человек выздоровели от коронавируса в Ростовской области

По состоянию на 9 мая в области зарегистрировали 1674 человека с коронавирусом, за последние сутки выявили 80 новых случаев. Почти половина, 46,2%, новых случаев приходится на молодых людей от 18 до 45 лет, 33,7 % на людей от 46 до 65 лет, 8,8 % на заболевших от 66 до 79 лет и 7,5% и 3.8% на детей и людей старше 80 лет соответственно.