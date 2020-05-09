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Posted 9 мая 2020, 17:36

Published 9 мая 2020, 17:36

Modified 24 декабря 2024, 18:25

Updated 24 декабря 2024, 18:25

С крыш многоэтажек смотрели ростовчане воздушный парад в День Победы

9 мая 2020, 17:36
Жители Ростова-на-Дону вышли на крышу многоэтажного дома, чтобы посмотреть воздушный парад в честь Дня Победы, сообщили очевидцы в соцсети.

«Александровка, конечная. Людям так сильно захотелось посмотреть на воздушный парад, что они залезли на крышу дома», — говорится в сообщении.

При этом автор поста обеспокоился тем, что среди взобравшихся на крышу был ребенок лет пяти, а крыша после дождя была, наверняка. скользкая. Правда, пользователи отреагировали на новость позитивно. «С первого класса по крышам лазили, не было такой крыши, чтоб мы там не побывали», — написал один из ростовчан. «Там кровля рубероидная почти ровная, не подскользнешься. И по периметру парапет стоит», — успокоил другой.

Напомним, воздушный парад в честь Дня Победы прошел в Ростове утром 9 мая, в нем принимала участие авиация Южного военного округа.

#Общество#Новости
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