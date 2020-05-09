С крыш многоэтажек смотрели ростовчане воздушный парад в День Победы

При этом автор поста обеспокоился тем, что среди взобравшихся на крышу был ребенок лет пяти, а крыша после дождя была, наверняка. скользкая. Правда, пользователи отреагировали на новость позитивно. «С первого класса по крышам лазили, не было такой крыши, чтоб мы там не побывали», — написал один из ростовчан. «Там кровля рубероидная почти ровная, не подскользнешься. И по периметру парапет стоит», — успокоил другой.