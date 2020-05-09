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Штормовое предупреждение объявили в Ростове из-за грозы с градом

9 мая 2020, 10:16
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону на 9 и 10 мая объявили штормовое предупреждение из-за комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, сообщило городское управление по делам ГО и ЧС.

С 12-14 часов и до конца суток 9 мая, а также в течение суток 10 мая в городе ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром. Скорость ветра будет достигать 20-23 метров в секунду. Температур воздуха сохранится на уровне +18...+19 С.

Из-за непогоды в Ростове возможны подтопление низменных участков и дворов, обрывы линий электропередачи, падение рекламных щитов и аварийных деревьев. Кроме того, высока вероятность повреждение молнией не оборудованных громоотводами объектов.

Жителям и гостям города рекомендуют не разговаривать в грозу по мобильному телефону на улице и не стоять под деревьями. При обнаружении обрыва проводов, поваленных деревьев или подтопления звонить в Службу 112.

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