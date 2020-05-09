Штормовое предупреждение объявили в Ростове из-за грозы с градом

С 12-14 часов и до конца суток 9 мая, а также в течение суток 10 мая в городе ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром. Скорость ветра будет достигать 20-23 метров в секунду. Температур воздуха сохранится на уровне +18...+19 С.