В 21 городах и районах выявили новые случаи коронавируса в Ростовской области

В Ростове выявили 25 новых больных с коронавирусной инфекцией, в Новошахтинске 13 человек, в Аксайском и Заветинском районах по пять человек. По четыре новых случая зарегистрировали в Шахтах, Неклиновском и Чертковском районах, по три пациента в Белокалитвинском и Матвеево-Курганском районах.
Также два человека заразились в Таганроге и по одному в Батайске, Гуково, Новочеркасске, в Азовском, Егорлыкском, Зерноградском, Миллеровском, Мясниковском, Усть-Донецком и Шолоховском районах.
Общее количество заболевших достигло 1674 человека. В тяжелом состоянии находятся 16 человек, выздоровели 338 пациентов, умерли 19 человек, из них трое за последние сутки.