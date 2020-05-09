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В 21 городах и районах выявили новые случаи коронавируса в Ростовской области

9 мая 2020, 08:13
Фото: pixabay.com
По состоянию на 9 мая 80 новых случаев коронавируса выявили в 21 городах и районах Ростовской области, сообщили в региональном правительстве.

В Ростове выявили 25 новых больных с коронавирусной инфекцией, в Новошахтинске 13 человек, в Аксайском и Заветинском районах по пять человек. По четыре новых случая зарегистрировали в Шахтах, Неклиновском и Чертковском районах, по три пациента в Белокалитвинском и Матвеево-Курганском районах.

Также два человека заразились в Таганроге и по одному в Батайске, Гуково, Новочеркасске, в Азовском, Егорлыкском, Зерноградском, Миллеровском, Мясниковском, Усть-Донецком и Шолоховском районах.

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Общее количество заболевших достигло 1674 человека. В тяжелом состоянии находятся 16 человек, выздоровели 338 пациентов, умерли 19 человек, из них трое за последние сутки.

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