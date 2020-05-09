В 21 городах и районах выявили новые случаи коронавируса в Ростовской области

В Ростове выявили 25 новых больных с коронавирусной инфекцией, в Новошахтинске 13 человек, в Аксайском и Заветинском районах по пять человек. По четыре новых случая зарегистрировали в Шахтах, Неклиновском и Чертковском районах, по три пациента в Белокалитвинском и Матвеево-Курганском районах.