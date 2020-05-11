rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Семьи с детьми в Ростовской области получат единовременные выплаты

11 мая 2020, 15:18
Фото: https://pixabay.com
Все семьи с детьми в России в возрасте от 3 до 15 лет получат выплату в размере 10 тысяч рублей, сообщил президент Владимир Путин.

Глава государства заявил о новых мерах поддержки жителей страны во время эпидемии. Предусмотрены единовременные выплаты семьями с детьми.

«С июня семьи получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 15 лет. Никаких условий для получения денег не требуется», — уточнил Путин.

Отмечается, что всего пособия получат 27 миллионов детей. Заявку необходимо подать на портале госуслуг, это можно сделать со вторника.

Ранее появилась информация, что мужчины чаще умирают от коронавируса, чем женщины в Ростовской области.

Материалы по теме
Вопросы с выплатой надбавок медикам в Ростовской области решат за два дняВласти Ростовской области рассказали о выплатах работающим с коронавирусом медикамМедики Ростовской области пожаловались на задержку выплат за COVID–19
#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28