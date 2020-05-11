Семьи с детьми в Ростовской области получат единовременные выплаты

Глава государства заявил о новых мерах поддержки жителей страны во время эпидемии. Предусмотрены единовременные выплаты семьями с детьми.
«С июня семьи получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 15 лет. Никаких условий для получения денег не требуется», — уточнил Путин.
Отмечается, что всего пособия получат 27 миллионов детей. Заявку необходимо подать на портале госуслуг, это можно сделать со вторника.
Ранее появилась информация, что мужчины чаще умирают от коронавируса, чем женщины в Ростовской области.