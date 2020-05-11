Школы и детсады Новошахтинска оснастят за 2,6 млн руб

Деньги выделили из регионального бюджета по поручению губернатора Василия Голубева. На эти средства приобретут оборудование для детсадов и школ Новошахтинска.
«Так, школы № 16, 24, 34, 79 получат мебель и хозяйственный инвентарь. Кроме того, оснастят несколько детских садов», — сказано в сообщении.
Ранее появилась информация, что в Ростове-на-Дону в рамках реализации нацпроекта «Демография» в детских садах появятся дополнительные места. К 2021 году в городе должна быть обеспечена 100% доступность детских садов в возрасте от 1,5 года до трех лет.