Школы и детсады Новошахтинска оснастят за 2,6 млн руб

Ранее появилась информация, что в Ростове-на-Дону в рамках реализации нацпроекта «Демография» в детских садах появятся дополнительные места. К 2021 году в городе должна быть обеспечена 100% доступность детских садов в возрасте от 1,5 года до трех лет.