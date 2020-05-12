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Больницу в Новочеркасске частично закрыли на карантин из-за коронавируса

12 мая 2020, 16:43
Фото: pixabay.com
В Новочеркасске Ростовской области из-за заболевшего коронавирусом пациента хирургическое отделение БСМП закрыли на карантин, пишет «Ерш».

Коронавирус во вторник подтвердили у одного из пациентов, его перевели в ковид-отделение инфекционной больницы. Известно, что в операции заболевший не нуждается, сейчас он получает лечение.

«В хирургическом отделении ввели карантинные мероприятия, которые продлятся две недели. Это коснулось всех пациентов и часть медиков», — сказано в сообщении.

Отмечается, что всем им предстоит пройти тест на коронавирус. Несколько сотрудников остались в закрытом отделении.

Добавим, что за все время в области зарегистрировали почти две тысячи случаев заболевания коронавирусом.

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