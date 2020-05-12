Больницу в Новочеркасске частично закрыли на карантин из-за коронавируса

Коронавирус во вторник подтвердили у одного из пациентов, его перевели в ковид-отделение инфекционной больницы. Известно, что в операции заболевший не нуждается, сейчас он получает лечение.
«В хирургическом отделении ввели карантинные мероприятия, которые продлятся две недели. Это коснулось всех пациентов и часть медиков», — сказано в сообщении.
Отмечается, что всем им предстоит пройти тест на коронавирус. Несколько сотрудников остались в закрытом отделении.
Добавим, что за все время в области зарегистрировали почти две тысячи случаев заболевания коронавирусом.