Калининградскую в Ростове отремонтируют до 1 июля

Ремонт выполняется на участке от улицы Предботаническая до Семипалатинской в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Уже завершены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия, проводится укладка нижнего слоя дорожного полотна.
«Рабочие заасфальтировали четыре тысячи из пяти тысяч квадратных метров покрытия. Ремонт должен завершиться 1 июля», — уточнили в мэрии.
Отмечается, что всего в 2020 году в рамках нацпроекта отремонтируют 24 дорожных объекта. Общая протяженность составляет 32 километра.
Работы затронут улицы Пржевальского, 1-я Луговую, Батуринскую, Варфоломеева, Вятскую, Калининградскую. Также это касается улиц Комсомольская, Кузнечная, Портовая, Рябышева и переулка Семашко.