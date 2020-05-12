Калининградскую в Ростове отремонтируют до 1 июля

Ремонт выполняется на участке от улицы Предботаническая до Семипалатинской в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Уже завершены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия, проводится укладка нижнего слоя дорожного полотна.