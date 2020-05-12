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Калининградскую в Ростове отремонтируют до 1 июля

12 мая 2020, 09:44
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону в рамках реализации нацпроекта проходит ремонт дороги на участке улицы Калининградская, сообщили в городской администрации.

Ремонт выполняется на участке от улицы Предботаническая до Семипалатинской в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Уже завершены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия, проводится укладка нижнего слоя дорожного полотна.

«Рабочие заасфальтировали четыре тысячи из пяти тысяч квадратных метров покрытия. Ремонт должен завершиться 1 июля», — уточнили в мэрии.

Отмечается, что всего в 2020 году в рамках нацпроекта отремонтируют 24 дорожных объекта. Общая протяженность составляет 32 километра.

Работы затронут улицы Пржевальского, 1-я Луговую, Батуринскую, Варфоломеева, Вятскую, Калининградскую. Также это касается улиц Комсомольская, Кузнечная, Портовая, Рябышева и переулка Семашко.

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