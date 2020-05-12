Общественный транспорт Ростова перешел на обычный график работы

Количество автобусов на маршрутах будут постепенно увеличивать в зависимости от пассажиропотока. Это позволит соблюдать требования Роспотребнадзора о соблюдении пассажирами социальной дистанции.
Местным жителям напомнили, что в регионе продолжают действовать установленные региональным правительством ограничения. Их не снимут до особого распоряжения.
«В Ростове действует масочный режим. Нахождение в общественном транспорте без маски запрещено», — уточнили в мэрии.
За все время в Ростовской области за все время зарегистрировали уже более 1,8 тысячи случаев заболевания коронавирусом. В том числе есть зараженные дети.