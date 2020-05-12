Ограничения в Ростовской области будут действовать минимум неделю

Напомним, в понедельник президент РФ Владимир Путин заявил о прекращении режима нерабочих дней. Вместе с тем он позволил губернаторам самостоятельно решать вопросы отмены ограничений.
Глава области Василий Голубев заявил, что пока введенные меры остаются. Это продлится до особого распоряжения, которого еще не было.
«Во вторник должен быть подписан документ, регламентирующий поэтапный выход действующего режима. Но совершенно точно, что еще неделю, до 18 мая как минимум, будут действовать установленные ограничения», — уточнил губернатор.