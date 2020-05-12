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Ограничения в Ростовской области начнут снимать с 15 мая

12 мая 2020, 18:09
Фото: donland.ru
В Ростовской области с 15 мая начнут отменять введеные из-за коронавируса ограничения, сообщили в правительстве региона.

С этого момент будет запущен план первоочередных мер по выходу экономики и социальной сферы из ограничений. В этот день откроют ярмарки, возобновят в полном объеме оказание услуг в МФЦ.

Также станет доступна плановая медпомощь для пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении. На следующей неделе заработают магазины непродовольственных товаров, автосалоны, включая салоны красоты, парикмахерские и химчистки.

Местные жители смогут на улице заниматься спортом, но группами не более двух человек. Губернатор Василий Голубев призвал всех соблюдать рекомендации главного санитарного врача.

«Мы вместе прошли через сложный этап ограничений, теперь нужно так же слаженно двигаться дальше», — прокомментировал глава региона.

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