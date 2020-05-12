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Пресс-секретаря президента РФ госпитализировали с коронавирусом в Москве

12 мая 2020, 12:45
Фото: kremlin.ru
Дмитрий Песков получил положительный тест на коронавирус
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, пишет «МК».

По данным издания, Песков проинформировал Владимира Путина о том, что анализ на коронавирус у него оказался положительным. В связи с этим пресс-секретаря президента госпитализировали.

Песков сообщил, что находится в больнице. В какой — пока не сообщается.

Ранее коронавирусом заразился премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На 12 мая в России было выявлено уже 232 243 случаев инфицирования. За последние 24 часа заболели 10899 россиян. В Ростовской области зарегистрировано 1946 случаев заражения коронавирусом. При этом выздоровели 455 человек, 17 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких. Болезнь унесла жизни 24 человек в возрасте от 34 до 92 лет.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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