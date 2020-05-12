Пресс-секретаря президента РФ госпитализировали с коронавирусом в Москве

На 12 мая в России было выявлено уже 232 243 случаев инфицирования. За последние 24 часа заболели 10899 россиян. В Ростовской области зарегистрировано 1946 случаев заражения коронавирусом. При этом выздоровели 455 человек, 17 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких. Болезнь унесла жизни 24 человек в возрасте от 34 до 92 лет.