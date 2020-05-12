Стало известно об отключениях горячей воды в Ростове

Профилактические работы начались во вторник, они позволят отремонтировать участки тепловых сетей со сниженной надежностью. Это позволит избежать аварий в ходе отопительного сезона. Проводить эти работы без отключения горячей воды невозможно. Однако ограничения не превысят две недели.