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Вдвое увеличилась доля детей среди новых больных коронавирусом в Ростовской области

12 мая 2020, 08:15
Фото: Медиахолдинг1Mi
На 12 мая в Ростовской области выявили 95 новых случаев коронавируса, из общего числа заболевших 11,6% составляют дети, сообщили в региональном правительстве.

Днем ранее доля детей среди новых заболевших составляла 5,7%.

Кроме того, 38,9% заболевших составили люди от 46 до 65 лет, 34,7% — в возрасте от 18 до 45 лет, 11,6% — от 66 до 79 лет и 3,2% — пришлось на пациентов старше 80 лет.

Всего под медицинским наблюдением в области находятся 7089 человек, выбыли из-под наблюдения 19,7 тысячи жителей региона.Также за последние сутки в Ростовской области умерли еще два пациента с коронавирусом, это жители Ростова возрастом 34 года и 81 год с сопутствующими хроническими заболеваниями.

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