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Власти Ростовской области рассказали о фейковом плане выхода из самоизоляции

12 мая 2020, 06:38
Фото: RostovGazeta
В Ростовской области опровергли распространяемую в Интернете информацию о плане выхода из режима самоизоляции, сообщили в правительстве региона.

В воскресенье после обращения президента Владимира Путина в мессенджерах и соцсетях начали распространять план снятия ограничений. В нем говорится, что со вторника начнут открывать различные предприятия.

Пользователи заявляли, что 19 июня будет открыт международный транзит населения, а 23 числа разрешат проводить шоу и спортивные мероприятия. В правительстве региона опровергли эту информацию и уточнили, что таких решение не принимали.

«Пока нельзя назвать точную дату начала первого этапа отмены ограничений. Это будет зависеть от нескольких факторов, в том числе должен отсутствовать рост заболеваемости. Необходимо иметь большое количество свободных коек», — сказано в сообщении.

Добавим, что в регионе выявили уже более 1,8 тысячи случаев заболевания коронавирусом.

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#Новости#Коронавирус#Политика
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