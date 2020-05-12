Власти Ростовской области рассказали о фейковом плане выхода из самоизоляции

В воскресенье после обращения президента Владимира Путина в мессенджерах и соцсетях начали распространять план снятия ограничений. В нем говорится, что со вторника начнут открывать различные предприятия.
Пользователи заявляли, что 19 июня будет открыт международный транзит населения, а 23 числа разрешат проводить шоу и спортивные мероприятия. В правительстве региона опровергли эту информацию и уточнили, что таких решение не принимали.
«Пока нельзя назвать точную дату начала первого этапа отмены ограничений. Это будет зависеть от нескольких факторов, в том числе должен отсутствовать рост заболеваемости. Необходимо иметь большое количество свободных коек», — сказано в сообщении.