Власти Ростовской области рассказали о снижении цен на лицевые маски

По ее словам, в Ростовской области насчитывается больше 110 предприятий, осуществляющих пошив лицевых масок, которые производят более 130 тысяч изделий в день. Кроме того, в регион осуществляются поставки из других субъектов РФ, а также из Китая. Реализацию масок осуществляют более девяти тысяч торговых объектов. При этом на торговые сети приходится порядка 40% объема реализации, на объекты автономной торговли — 25%. Маски также можно приобрести на рынках и в объектах потребительской кооперации.
«Вместе с тем цены на маски снизились, по сравнению с мартом, в связи с тем, что для граждан и организаций обеспечен доступ для покупки. Сегодня в предприятиях сетевой розницы маски можно купить по цене от 20 до 130 рублей за одну штуку, в магазинах автономной розницы, как правило реализуются многоразовые маски и стоят они от 50 до 200 рублей», — рассказала Ирина Теларова.
Напомним, что в Ростовской области с 30 марта был введен режим обязательной самоизоляции. Ранее губернатор Ростовской области сообщил, что документ, регламентирующий поэтапный выход действующего режима будет подписан только 18 мая. Это значит, что гражданам минимум еще неделю необходимо соблюдать режим самоизоляции и носить маски при посещении общественных мест.
В настоящее время в Ростовской области было зарегистрировано почти две тысячи случаев заболевания коронавирусом. Всего в регионе скончались 24 пациента с подтвержденным диагнозом.