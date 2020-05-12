Власти Ростовской области рассказали о снижении цен на лицевые маски

По ее словам, в Ростовской области насчитывается больше 110 предприятий, осуществляющих пошив лицевых масок, которые производят более 130 тысяч изделий в день. Кроме того, в регион осуществляются поставки из других субъектов РФ, а также из Китая. Реализацию масок осуществляют более девяти тысяч торговых объектов. При этом на торговые сети приходится порядка 40% объема реализации, на объекты автономной торговли — 25%. Маски также можно приобрести на рынках и в объектах потребительской кооперации.