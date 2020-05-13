«Лебединое озеро» станцевал ростовский рэпер Баста

Пользователи поддержали артиста. «Лучший лебедь! Самый черный, самый четкий», — написал один из комментаторов. «Большой наскоро составляет контракт», — шутливо заметил другой. «Довольно талантливо, но мне кажется, хип-хоп вам. Василий, пошел бы больше», — отметил третий.