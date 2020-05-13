«Лебединое озеро» станцевал ростовский рэпер Баста

На видео Баста под музыку из балета сначала выполняет наклоны с отведенной назад ногой, а затем начинает танцевать, имитируя танец лебедя.
Пользователи поддержали артиста. «Лучший лебедь! Самый черный, самый четкий», — написал один из комментаторов. «Большой наскоро составляет контракт», — шутливо заметил другой. «Довольно талантливо, но мне кажется, хип-хоп вам. Василий, пошел бы больше», — отметил третий.
Ранее Баста подарил ростовским врачам маски и спецкостюмы. Вакуленко передал медикам 700 масок и 700 костюмов для безопасной работы и поблагодарил их за то, что они противостоят инфекции.