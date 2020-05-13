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«Лебединое озеро» станцевал ростовский рэпер Баста

13 мая 2020, 14:24
Фото: instagram.com/bastaakanoggano
Шуточный танец Черного лебедя из балета «Лебединое озеро» станцевал рэпер из Ростова-на-Дону Василий Вакуленко, видео артист опубликован на своей странице в соцсети.

На видео Баста под музыку из балета сначала выполняет наклоны с отведенной назад ногой, а затем начинает танцевать, имитируя танец лебедя.

Пользователи поддержали артиста. «Лучший лебедь! Самый черный, самый четкий», — написал один из комментаторов. «Большой наскоро составляет контракт», — шутливо заметил другой. «Довольно талантливо, но мне кажется, хип-хоп вам. Василий, пошел бы больше», — отметил третий.

Ранее Баста подарил ростовским врачам маски и спецкостюмы. Вакуленко передал медикам 700 масок и 700 костюмов для безопасной работы и поблагодарил их за то, что они противостоят инфекции.

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