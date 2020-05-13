На докапитализацию бизнеса в Ростовской области потратили 340 млн рублей

В текущем году их докапитализировали на 220 и 120 миллионов рублей соответственно, что позволило расширить имеющиеся возможности по созданию льготных кредитных, залоговых и лизинговых продуктов. Указанные продукты особенно востребованы бизнесом в условиях пандемии и связанных с ней ограничений. Как пример Папушенко привел льготный кредит под 2% годовых для предприятий, которые перепрофилировали свое производство.