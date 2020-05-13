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На докапитализацию бизнеса в Ростовской области потратили 340 млн рублей

13 мая 2020, 17:11
Фото: donland.ru
В Ростовской области на докапитализацию двух институтов, оказывающих поддержку малому и среднему бизнесу, в 2020 году направили в общей сложности 340 миллионов рублей, сообщил министр экономического развития региона Максим Папушенко.

Система помощи бизнесу в области сконцентрирована, главным образом, в двух институтах: региональном агентстве поддержки предпринимателей и региональной лизинговой компании.

В текущем году их докапитализировали на 220 и 120 миллионов рублей соответственно, что позволило расширить имеющиеся возможности по созданию льготных кредитных, залоговых и лизинговых продуктов. Указанные продукты особенно востребованы бизнесом в условиях пандемии и связанных с ней ограничений. Как пример Папушенко привел льготный кредит под 2% годовых для предприятий, которые перепрофилировали свое производство.

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#Новости#Экономика
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