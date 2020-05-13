Осенью завершат ремонт трассы между двумя районами Ростовской области

«В Куйбышевском районе ведется капитальный ремонт дороги регионального значения село Куйбышево — слобода Алексеево-Тузловка — слобода Родионово-Несветайская на участке км 22+700 — км 25+600», — сказано в сообщении.
Ремонту подлежит участок протяженностью три километра, в настоящее время рабочие уже выполнили устройство нижнего слоя покрытия на первом километре и приступили к разборке старой дорожной одежды на остальном отрезке дороги.
В итоге толщина дорожного покрытия составит 60 сантиметра, кроме того, на трассе установят сигнальные столбики и дорожные знаки, нанесут разметку и сделают тротуары.
Ремонт проводят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».