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Осенью завершат ремонт трассы между двумя районами Ростовской области

13 мая 2020, 17:23
Фото: donland.ru
Капитальный ремонт дороги между Родионово-Несветайским и Куйбышевским районами закончат осенью, сообщило правительство Ростовской области.

«В Куйбышевском районе ведется капитальный ремонт дороги регионального значения село Куйбышево — слобода Алексеево-Тузловка — слобода Родионово-Несветайская на участке км 22+700 — км 25+600», — сказано в сообщении.

Ремонту подлежит участок протяженностью три километра, в настоящее время рабочие уже выполнили устройство нижнего слоя покрытия на первом километре и приступили к разборке старой дорожной одежды на остальном отрезке дороги.

В итоге толщина дорожного покрытия составит 60 сантиметра, кроме того, на трассе установят сигнальные столбики и дорожные знаки, нанесут разметку и сделают тротуары.

Ремонт проводят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Кроме того, в Ростовской области по нацпроекту отремонтируют еще одну дорогу под Зерноградом

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