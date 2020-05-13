Паркующихся на газонах автолюбителей начнут штрафовать в Ростове

«Администрация города Ростова-на-Дону напоминает ростовчанам и гостям о запрете парковки на газоне и обращает внимание, что к нарушителям будут применяться жесткие меры», — сказано в сообщении.
Весной на проспекте Соколова высадили новые деревья и посеяли газоны, при этом в последнее время участились случаи безответственного отношения горожан к объектам благоустройства. Так, один из автовладельцев припарковал машину на тротуаре проспекта Соколова, захватив большой кусок газон. В результате пострадала не успевшая хорошо взойти трава газона.
Жителям Ростова напоминают, что нарушение правил благоустройства считается административным правонарушением и влечет за собой наложение штрафа для физических лиц от 300 до 3000 рублей, на должностных лиц — от 8000 до 30000 рублей и на юридических лиц — от 25000 до 70000 рублей.