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Паркующихся на газонах автолюбителей начнут штрафовать в Ростове

13 мая 2020, 16:58
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону начнут выписывать штрафы жителям, оставляющим автомобили на газонах, сообщили в городской администрации.

«Администрация города Ростова-на-Дону напоминает ростовчанам и гостям о запрете парковки на газоне и обращает внимание, что к нарушителям будут применяться жесткие меры», — сказано в сообщении.

Весной на проспекте Соколова высадили новые деревья и посеяли газоны, при этом в последнее время участились случаи безответственного отношения горожан к объектам благоустройства. Так, один из автовладельцев припарковал машину на тротуаре проспекта Соколова, захватив большой кусок газон. В результате пострадала не успевшая хорошо взойти трава газона.

Жителям Ростова напоминают, что нарушение правил благоустройства считается административным правонарушением и влечет за собой наложение штрафа для физических лиц от 300 до 3000 рублей, на должностных лиц — от 8000 до 30000 рублей и на юридических лиц — от 25000 до 70000 рублей.

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