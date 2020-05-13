Паркующихся на газонах автолюбителей начнут штрафовать в Ростове

Весной на проспекте Соколова высадили новые деревья и посеяли газоны, при этом в последнее время участились случаи безответственного отношения горожан к объектам благоустройства. Так, один из автовладельцев припарковал машину на тротуаре проспекта Соколова, захватив большой кусок газон. В результате пострадала не успевшая хорошо взойти трава газона.