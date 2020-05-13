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Северное водохранилище в Ростове превратили в огромное мусорное ведро

13 мая 2020, 06:04
Фото: RostovGazeta
Северное водохранилище
Берег Северного водохранилища в Ростове-на-Дону отдыхающие забросали мусором, передает корреспондент RostovGazeta.

В парке Дружба в Северном микрорайоне Ростова каждый вечер наблюдается огромное число людей, несмотря на режим самоизоляции. Здесь, на берегу Северного водохранилища, ростовчане любят проводить время «с пользой».

Часто молодые люди пьют спиртные напитки, закусывая фастфудом. Мусор за собой убирать в Ростове не принято. Свалки между деревьями вблизи воды можно обнаружить на каждом шагу. Пластиковые бутылки, кофейные бумажные стаканчики, пакеты — здесь не редкость.

При этом «лицо» водохранилища — смотровую площадку и бетонные плиты на улице Бодрой — убрали буквально на днях.

После майских праздников и эта площадка была завалена мусором. Убирать берег водохранилища должна районная администрация. Жаловаться на мусор в мэрию, как ранее комментировала эколог Ирина Черкашина, нужно письменно и чем чаще — тем лучше.

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