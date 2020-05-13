США подготовили пакет санкций против Китая

В законопроекте говорится, что Китай должен закрыть рынки по продаже диких животных, представляющих угрозу из-за возможности передачи болезней человеку. Кроме этого, Пекин обязан предоставить полный отчет в рамках расследований ситуации по коронавирусу со стороны США, их союзников или структур ООН. Есть и еще одно требование: власти Китая должны освободить сторонников демократического движения в Гонконге. Эти люди были задержаны в связи с распространением COVID-19.