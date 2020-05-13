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США подготовили пакет санкций против Китая

13 мая 2020, 10:40
Фото: pxhere.com
Сенатор, член республиканской партии США Линдси Грэм подготовил законопроект, предусматривающий введение санкций против Китая в связи с распространением коронавируса.

Как сообщает 13 мая RNS, документ разрешает введение санкций, если Пекин откажется выполнять ряд требований.

В законопроекте говорится, что Китай должен закрыть рынки по продаже диких животных, представляющих угрозу из-за возможности передачи болезней человеку. Кроме этого, Пекин обязан предоставить полный отчет в рамках расследований ситуации по коронавирусу со стороны США, их союзников или структур ООН. Есть и еще одно требование: власти Китая должны освободить сторонников демократического движения в Гонконге. Эти люди были задержаны в связи с распространением COVID-19.

Санкции против Китая предусматривают заморозку активов, аннулирование виз, запрет на въезд в США, запрет выдачи кредитов Пекину и запрет торговли ценными бумагами Китая на американских биржах.

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