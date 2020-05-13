Строительство Северного выезда из Аксая завершится в сентябре

Новая трасса пройдет от 1053-го километра трассы М-4 «Дон» до пересечения с улицей Речников в Аксае. Ее длина составит почти 2,3 километра.
Работы пройдут в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Дорога будет двусторонней, двухполосной, предусмотрено освещение.
Отмечается, что строительство запланировано в два этапа. Завершиться оно должно в сентябре текущего года.
Сейчас при возвращении в Аксай со стороны ТЦ «МЕГА» приходится заезжать в город через Ростов. Новая магистраль поможет аксайчанам значительно сократить дорогу домой.