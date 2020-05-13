В Ростове расширили список лиц для обязательного тестирования на коронавирус

По словам Быковской, кроме продавцов и водителей обязательно сдавать тест на коронавирус будут люди с ОРВИ, все медицинские работники и полицейские.
Ранее в обязательном порядке должны были проходить тестирование приехавшие из-за рубежа, контактировавшие с больными, люди старше 65 лет и пациенты с диагнозом «внебольничная пневмония».
При этом количество тестов в сутки по поручению губернатора области Василия Голубева увеличат до трех тысяч. Увеличение числа тестов позволит региону начать вводить смягчение введенных из-за коронавируса ограничений.