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В Ростовской области «списали» 10 аппаратов ИВЛ после пожара в Петербурге

13 мая 2020, 10:24
Фото: Правительство Ростовской области
В Ростовской области отказались от использования аппаратов ИВЛ, которые запретил Росздравнадзор, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, что в России перестали использовать новейшие аппараты «Авента-М», которые были выпущены российским заводом после 1 апреля. Их применяли в больницах Санкт-Петербурга и Москвы, где произошли пожары.

Всего во время возгораний погибли шесть человек. Теперь будет проверена безопасность оборудования.

В Ростовской области находятся 643 аппарата ИВЛ, из них более 200 — в «ковидных» госпиталях. Минпромторг передал 10 аппаратов «Авента-М», ни один из них в настоящий момент не используется.

«Оборудование доставили в область, но не ввели в эксплуатацию. Из-за последних событий данные модели будут временно законсервированы», — уточнили в пресс-службе.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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