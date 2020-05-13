В Ростовской области «списали» 10 аппаратов ИВЛ после пожара в Петербурге

Напомним, что в России перестали использовать новейшие аппараты «Авента-М», которые были выпущены российским заводом после 1 апреля. Их применяли в больницах Санкт-Петербурга и Москвы, где произошли пожары.
Всего во время возгораний погибли шесть человек. Теперь будет проверена безопасность оборудования.
В Ростовской области находятся 643 аппарата ИВЛ, из них более 200 — в «ковидных» госпиталях. Минпромторг передал 10 аппаратов «Авента-М», ни один из них в настоящий момент не используется.
«Оборудование доставили в область, но не ввели в эксплуатацию. Из-за последних событий данные модели будут временно законсервированы», — уточнили в пресс-службе.