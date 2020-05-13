Власти Ростовской области рассказали о продлении действия пропусков

Речь идет о пропусках, которые были выданы ростовчанам с 20 по 22 апреля. Они были активны до 15 мая, но их действие приостанавливали на майских праздниках.
Сейчас документами снова можно пользоваться, срок их действия был продлен. Губернатор Василий Голубев заявил, что пропуска будут действовать до особого распоряжения.
Напомним, что с 15 мая начнут постепенно отменять введенные ограничения. Так, откроются ярмарки и будут возобновлены услуги МФЦ.
Глава региона уточнил, что начало снятия ограничений не означает ослабления мер по противодействию распространению инфекции.