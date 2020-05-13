Взыскание 154 млн рублей с ФК «Ростов» в пользу «Агрокома» было приостановлено

В марте 2020 года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа по ходатайству правительства Ростовской области приостановил исполнение постановления Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу о взыскании с ФК «Ростов» задолженности в размере 154 миллионов рублей. Основанием послужил небольшой уставной капитал истца.
В итоге взыскание было приостановлено до того, как будут рассмотрены кассационные жалобы ФК «Ростов» и правительства Ростовской области, которое является акционером клуба. Была подана жалоба на принятое 21 января 2020 года постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда, отменившее решение суда первой инстанции, полностью отклонившей исковые требования.
Как сообщалось ранее, в сентябре 2016 года ФК «Ростов» и «Донской табак» заключили договор займа на 64 миллиона рублей, согласно которому клуб должен был вернуть деньги до конца года. Позже табачная компания уступила этот долг «Агрокому», который обратился с иском в суд. Общая сумма требований составляла 154 миллиона рублей, но компании отказали на основании того, что заем ФК брал не для получения финансовой выгоды.