Застрявшая из-за коронавируса в Гонконге ростовчанка рисует открытки, чтобы выжить

«Консул искал какие-то варианты нам помочь. Выехать из Китая могли только те, у кого был обратный билет. У нас их не было и купить билеты было уже невозможно. Пока вывезти нас никто не обещает. Также нам предложили попросить у православной церкви продукты, если мы нуждаемся», — рассказывает она.