Застрявшая из-за коронавируса в Гонконге ростовчанка рисует открытки, чтобы выжить

В октябре прошлого года Полина уехала из Ростова в Китай вместе с молодым человеком.
«Парень выиграл грант в Китае на изучение языков. Я вместе с ним поехала. В Гуанчжоу я изучала китайский язык, преподавала английский язык», — рассказывает Полина.
На новогодних каникулах в середине января девушка отправилась в путешествие с молодым человеком в Таиланд, затем во Вьетнам. В марте влюбленные оказались «запертыми» из-за распространения коронавируса в самом дорогом городе мира - Гонконге.
«Виза у меня закончилась. Чтобы как-то выжить, парень играл на улице на музыкальных инструментах, я рисую открытки с символами Гонконга. Каждый желающий может заказать у меня открытку за 250 рублей», — говорит девушка.
Консульство помогает влюбленным оплатить лишь часть аренды за комнату в хостеле, в которой они проживают. День проживания здесь стоит примерно 1500 рублей.
«Консул искал какие-то варианты нам помочь. Выехать из Китая могли только те, у кого был обратный билет. У нас их не было и купить билеты было уже невозможно. Пока вывезти нас никто не обещает. Также нам предложили попросить у православной церкви продукты, если мы нуждаемся», — рассказывает она.