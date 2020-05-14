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МегаФон предложил геймерам новые игровые возможности

14 мая 2020, 13:28
Фото: МегаФон
МегаФон объявил о партнерстве с MY.GAMES. и теперь пользователям доступны эксклюзивные наборы для популярных шутеров и онлайн-игр, сообщает пресс-служба оператора связи.

Так, любители игр CrossFire и Warfac на портале МегаФон Игры получили доступ к наборам современного оружия и снаряжения, в том числе оружейная серия «Импульс», которая понравится опытным игрокам. Она размещена на портале МегаФон Игры в качестве эксклюзивного предложения.

А игроки ArcheAge могут с большим дисконтом купить домашних животных, орудия для земледелия, одежду и многое другое. Все предметы распределены по тематическим наборам. Оплату можно произвести прямо со счета мобильного телефона.

По словам генерального директора МегаЛабс Андрея Кушнарева, из-за большого количества свободного времени, которое люди проводят дома во время самоизоляции, интерес к играм растет. «Партнерство с MY.GAMES очередной шаг в развитии нашего игрового направления. Расширяя цифровую полку, добавляя новые продукты, мы предлагаем больше возможностей нашим пользователям и новичкам, и опытным геймерам», пояснил он.

«Мы очень рады тому, что клиенты МегаФона смогут проводить время за любимыми играми с еще большим комфортом. Такое сотрудничество открывает перед игроками новые возможности, а нам позволяет позаботиться о них — особенно сейчас, в период, когда лучше оставаться дома и общаться с друзьями по сети или мобильной связи», — прокомментировал новость Василий Магурян, CEO MY.GAMES.

Пользователям портала МегаФон Игры доступны самые лучшие игры при простой авторизации. В частности, на портале представлены хиты от одного из крупнейших мировых производителей компьютерных игр Blizzard Entertainment: Diablo, Overwatch, World of Warcraft и другие. Оплачивать покупки при этом на портале можно со счета мобильного телефона.

Для тех, кто предпочитает облачный гейминг на портале имеются пакеты несгораемого игрового времени для сервиса Loudplay. При этом в тарифы уже входят предустановленные игры Dota 2, Counter Strike, PUBG, Witcher 3, Fortnite, GTA V, World of Warcraft.

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