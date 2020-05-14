Огромная очередь работников на сдачу анализа на COVID-19 не смутила руководство РАЭС

В соцсетях появились фотографии, сделанные возле Информационного центра Ростовской АЭС, на них десятки работников ожидают своей очереди на сдачу анализа на коронавирус. Люди не соблюдают социальную дистанцию, многие из них стоят без защитных масок.
«Я не вижу там толп. Стоит цепочка людей, это рабочая смена. Их привезли на сдачу тестов на коронавирус. На входе их всех контролируют на температуру, внутри здания сделана разметка, то есть социальная дистанция внутри здания при сдаче анализов обеспечена. На улице люди ведут себя так, как ведут», — сказал Игнатовский.
Кстати, по его словам, на фотографии не сотрудники Атомной станции, а работники подрядной организации АЭС. Также спикер добавил, что среди работников атомной электростанции нет заболевших коронавирусом.
«Подтвержденной информации об этом нет. У нас есть люди, которые сидят на самоизоляции, с других регионов прибывшие, возможно, контактировавшие с кем-то», — прокомментировал Игнатовский.