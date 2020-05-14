Огромная очередь работников на сдачу анализа на COVID-19 не смутила руководство РАЭС

«Я не вижу там толп. Стоит цепочка людей, это рабочая смена. Их привезли на сдачу тестов на коронавирус. На входе их всех контролируют на температуру, внутри здания сделана разметка, то есть социальная дистанция внутри здания при сдаче анализов обеспечена. На улице люди ведут себя так, как ведут», — сказал Игнатовский.